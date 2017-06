Frénésie Louis Corchia – Y avait deux amoureux Georges Ulmer

Des chansons avec un chachacha Garde la danse interprétée par Dany Brillant, une valse musette Wysokie gory, extrait d’un 45 tours original de succès polonais par Stanilas Ratajski, etc.

Avec les airs d’accordéon Frénésie, rumba avec l’orchestre musette de Louis Corchia, C’est merveilleux l’amour par Eric Bouvelle qui interprète un succès de Loulou Legrand avec l’histoire de ce dernier, Câline d’amour par Delphine Lemoine, etc.

Une émission culturelle et anthologique avec Ignace et enregistrée avec des chansons françaises et étrangères dansantes. Et participez en direct au 01 34 12 12 22, en m’envoyant un message le lundi entre 10 et 11h.

Présentation d’Ignace Rak.