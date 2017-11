Frissons, émotion et mystère

Un beau panel d’invités pour ce numéro de Bulles & Polar du 18 Novembre où tant Patrick Bauwen que Joris Chamblain ou encore Raphaël Meyssan sauront vous faire vibrer, durant ces 2 heures d’émission, avec leur lot de frissons, d’émotion voire de mystère. Ils ont en commun, passion et talent…ne les loupez pas !

Patrick Bauwen pour le roman Le Jour du Chien aux éditions Albin Michel.

Les ténèbres sont mon domaine. Le métro, ma cité des morts. La souffrance de mes victimes, mon plaisir. Je suis le Chien. Inquisiteur ou Guerrier saint, comme vous voudrez. Dieu est avec moi.

Djeen, je croyais l’avoir tuée. C’était il y a trois ans. Déchiquetée par les roues du métro. Et voilà qu’elle me menace… Je dois la retrouver avant que Kovak ne le fasse. Et ce jour-là signera l’apogée du Mal. Sur les traces d’un tueur psychopathe, dans un Paris souterrain plus hallucinant que l’Enfer, le nouveau thriller de Patrick Bauwer un des maîtres du genre depuis L’Oeil de Caine.

Joris Chamblain pour la BD Le journal d’un enfant de Lune aux éditions Kennes.

Morgane a seize ans. Elle vient d’emménager dans une nouvelle maison, avec ses parents et son petit frère. Tandis qu’elle déballe ses cartons, elle retrouve un journal intime caché derrière un radiateur. C’est celui de Maxime, un jeune homme de dix-sept ans, qui y raconte son étrange maladie qui l’empêche de vivre à la lumière du jour.

C’est un enfant de la lune… Elle va le lire et vibrer à ses mots et n’aura alors plus qu’une seule idée en tête : retrouver la trace de Maxime pour lui rendre son journal oublié. Ses pas la conduiront bien plus loin qu’elle n’aurait pu l’imaginer…

Raphaël Meyssan pour la BD Les damnés de la Commune – T1 : à la recherche de Lavalette – aux éditions Delcourt.

Qui est Lavalette ? il a habité mon immeuble, il y a un siècle et demi,en pleine Commune de Paris raconte l’auteur Raphaël Meyssan. Je suis parti à la recherche de ce voisin communard, guettant ses traces dans de vieux livres et des archives endormies. Dans mon enquête, j’ai croisé Victorine. Son témoignage bouleversant m’a accompagné me dévoilant peu à peu les années de tourment qui ont conduit à la révolution de 1871.

Entièrement réalisé avec des gravures issues de journaux et de livres du XIX siècle, ce roman graphique nous révèle la vision que l’époque avait d’elle-même.