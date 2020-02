Gagnez vos places – Portugal x Géorgie : le rugby s’invite à Paris le 7 mars – Invité : LusoRugby

Samedi 7 mars 2020, le Portugal affrontera la Géorgie au Stade Jean Bouin à Paris.

Pour l’occasion, nous recevrons ce lundi 2 mars, en direct dans nos studios, Bryan Freitas, co-président de l’association LusoRugby.

Une association qui a pour but de réunir la communauté portugaise autour du Rugby en partenariat avec la Fédération Portugaise de Rugby.

Pour en savoir plus sur l’association et pour tenter de gagner vos places en direct rendez-vous ce lundi entre 19h et 20h !