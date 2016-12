Un Avant-gardiste de génie

S’il est un sujet épineux à aborder, c’est bien celui de l’extravagant Stan Kenton. Homme de l’excès, de l’emphase et du déraisonnable, musicien des expériences vaines, des boursouflures symphoniques et des tentatives mégalomaniaques, voilà aujourd’hui l’image laissée par Stan Kenton dans le milieu du jazz. Mais un tel acharnement à la démolition d’une critique péremptoire cache forcément quelques qualités que certains critiques voudraient trop enfouir.

Né dans le Kansas, le 19 février 1912, Stan Kenton débute comme pianiste et arrangeur à Los Angeles ou sa famille est installée. Il a dix sept ans lorsqu’il commence à écrire pour divers orchestres locaux, pour la radio et le cinéma. En 1937, il reprend ses études de théorie musicale et d’harmonie, fréquente quelques formations californiennes, avant de monter son propre orchestre en 1941.