Gelée Royale Française et ses bienfaits sur la santé

Trois thèmes seront développés :

1) Les bienfaits de la Gelée Royale Française sur la santé avec Caroline Gauthier, Présidente de la Coopérative de la Gelée Royale Française et apicultrice du Rucher Saint-Gilles.

Une filière 100% française, créatrice d’emploi, éthique et participant au maintien de la biodiversité. Un produit frais, non congelé, de haute qualité garanti par le respect de la Charge Gelée Royale Française (reconnaissable à son logo en forme d’alvéole). Plus d’informations ici.

2) Interview du lauréat du Concours « Réussir en banlieue 2016 », un jeune guinéen Mamadou Dian Diallo a eu l’idée de créer sa propre marque de champagne afin de répondre aux attentes des amateurs à la recherche de saveurs plus douces et fruitées : il fallait oser ! Il l’a fait !

Un encouragement pour nos jeunes qui peuvent eux aussi aller au bout de leur rêve. Plus d’informations ici.

3) Conseils beauté : Comment entretenir son bronzage de façon naturelle.

Présenté par Marie-Françoise Souchet.