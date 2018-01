Floriane Louison, journaliste indépendante, autour de son livre : Des gens à part, enquête à Creil, terminus de la banlieue

Au bout de la ligne… Creil.

Une cité à la campagne entre la banlieue parisienne et la campagne picarde devenue en une génération l’une des plus pauvres de France, symbole d’une France périphérique qui s’enlise. Pendant quatre ans, Floriane Louison a enquêté au cœur d’un huis-clos local et livre le récit de la relégation sociale, économique et politique qui touche, aujourd’hui, une partie des français.