Marie-Dominique Coronel intervient pour des séances de kinésiologie, pour l’équilibrage énergétique de votre maison ainsi que pour dispenser des formations

Géobiologie et harmonisation des énergies de l’habitat, Outils kinésiologiques et énergétiques pour favoriser sa santé

Certaines personnes ont conscience que quelque chose ne va pas dans leur maison, car elles s’y sentent mal.

En effet, de nombreuses raisons peuvent alourdir l’énergie d’un logement : les souffrances de ceux qui les ont précédés, des anomalies de construction ou d’aménagement, la présence d’âmes errantes, des déséquilibres énergétiques…

Cet ouvrage a pour but, à l’aide d’exemples concrets, d’aider chacun à prendre en main son bien-être dans sa propre maison en apprenant à détecter les sources des problèmes et en proposant diverses techniques et solutions immédiatement applicables pour renouer avec un cadre de vie plus sain et serein.