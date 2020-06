George et Frédéric : une passion en noires et en blanches

Entre 1836 et 1849, depuis leur rencontre dans les salons de Paris jusqu’à Glasgow, de la chartreuse de Valldemosa à la maison familiale de Nohant, nous suivons avec notre invitée Marie-Reine Fournigault, conférencière, les amours tumultueuses de George Sand et Frédéric Chopin, les moments de passion, les souffrances, l’énergie créatrice, les amitiés, les départs, la maladie, les incompatibilités et les déchirements.

Une histoire singulière entre deux personnalités que tout oppose, et qui restera pourtant un symbole fort de la vie romantique! L’émission est ponctuée de séquences musicales empruntées à l’œuvre immense de Chopin.

Parmi les romans de George Sand, on peut citer : La mare au diable, La petite Fadette, Indiana, Lelia, François le Champi, Mauprat, et on peut découvrir son abondante correspondance où elle livre ses sentiments les plus profonds avec un naturel et une liberté inconnue à l’époque.