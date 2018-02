Georges Delerue, célèbre compositeur soiséen

IDFM Radio Enghien évoque dans cette Ballade musicale, la carrière d’un grand compositeur qui vécut à Soisy-sous-Montmorency, près du petit lac d’Enghien.

Georges Delerue, né le 12 mars 1925 à Roubaix est décédé à Los Angeles le 20 mars 1992.

On lui doit plus de 300 musiques de films dont Chère Louise, de Philippe de Broca, Jules et Jim de François Truffaut, Préparez vos mouchoirs de Bernard Blier, Le Mépris de Jean-Luc Godart, Hiroshima mon amour d’Alain Resnais et La Belle Américaine de Robert Dhéry.

Georges Delerue a reçu à 3 reprises le César de la Meilleure Musique. Il composa aussi de nombreuses symphonies dont le magnifique Concerto de l’Adieu pour le film Dien Bien Phu de Pierre Schondoerffer. Il faut citer aussi le Concertino pour trompette et orchestre à cordes que le trompettiste Romain Leleu interprète dans sa totalité au cours de cette émission avec l’orchestre d’Auvergne sous la direction de Roberto Fares Veses.

Pour les séquences consacrée aux disques récents, sont mis en avant deux albums :

Guitar Quintet du guitariste Simon Shembri et le Quatuor Parisi qui réunit 3 compositeurs, Mauro Giuliani, Eric Marchelie et Luigi Boccherini.

Le disque du pianiste français d’origine américaine David Ligely qui vient de signer un nouvel enregistrement : Y Got Rhythm.

Présenté par Bernard Ventre.