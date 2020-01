Georges Zeisel, critique musical et producteur de radio

Georges Zeisel, critique musical, producteur de radio pour France Musique et France Culture, évoquera la richesse de la vie musicale à Vienne à la fin de l’Empire Austro-Hongrois.

Précisons que Georges Zeigel est également producteur et réalisateur de documentaires pour l’INA et ARTE, fondateur et directeur de l’Association ProQuartet ayant pour objet de promouvoir le quatuor à cordes et la musique de chambre, organisateur de séries de concerts et de festivals.

Georges Zeisel est aussi Directeur de collection chez l’éditeur Notes de Nuit qui publie des ouvrages consacrés à des musiciens interprètes du passé ayant été les témoins des grands bouleversements du 20ème siècle : Arturo Toscanini, Fritz Busch, Otto Klemperer, Bruno Walter, Alma Rosé nièce de Gustav Mahler.

Présenté par Christophe Gravereaux.