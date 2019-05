Géraldine Casey, soprano, Philippe Barbey-Lallia, pianiste, un album : ¡ España !

¡ España ! L’album au label Klarthe propose un parcours à travers l’art et l’âme du chant espagnol sous ses formes musicales les plus diverses.

Fernando Obradors, Joaquin Nin, Enrique Rranados, Joaquin Rodrigo, Manuel de Falla, Federico Mompou et Joaquin Turina résument dans ce disque l’immense patrimoine musical de l’Espagne défendu par la soprano colorature Géraldine Casey et le pianiste Philippe Barbey-Lallia.

Au programme de ¡ España !, un voyage au rythme endiablé de danses populaires traditionnelles où l’on découvre aussi des mélodies plus intimes, le tout en un vibrant hommage au génie espagnol.

La soprano colorature Géraldine Casey et le pianiste-chef d’orchestre Philippe Barbey-Lallia, invités de idFM Radio Enghien partagent depuis plusieurs années une intense complicité musicale.

Présenté par Bernard Ventre.