Gérard Sutton, historien de la musique au Cercle universitaire d’Enghien

Depuis plus de 30 ans, le Cercle universitaire d’Enghien les Bains propose des cycles de conférences, des visites de musées, des sorties dans Paris, des ateliers, des occasion de rencontres autour de la lecture.

Géopolitique, histoire de l’art, économie, philosophie, atelier d’écriture, ces activités sont animées par des professionnels confirmés. Contact auprès de la Médiathèque George Sand à Enghien.

Parmi les conférenciers du Cercle, Gérard Sutton donne un ensemble de cours d’histoire de la musique. L’émission Entre chien et loup qui lui est consacrée permet d’avoir un aperçu original qui offre des rencontres croisées entre musique, littérature, poésie et peinture.

C’est ainsi qu’on y rencontre Voltaire et Rameau, Émile Zola et Alfred Bruneau, Van Gogh, Offenbach, et bien d’autres grandes figures de la musique et du monde des lettres. Un grand moment de culture, et de … bien-être !