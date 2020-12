Gérard Sutton, musicologue, raconte Alexandre Scriabine – 2ème partie

En partenariat avec le Cercle Universitaire d’Enghien les Bains, nous invitons Gérard Sutton, pianiste, historien de la musique, conférencier à la Schola cantorum, à nous faire découvrir la personnalité complexe et l’œuvre d’Alexandre Scriabine, en deux émissions sur idFM Radio Enghien.

Né à Moscou en janvier 1872, dans une famille de musiciens, Alexandre se révèle très tôt excellent pianiste. Mais il est attiré par la composition, poussé par un élan mystique qui aura ses moments lumineux et passionnés et ses moments de doute et même de révolte contre la divinité.

Inspiré par les philosophes allemands Hegel, Feuerbach, et surtout Nietzsche. Il s’intéresse à la théosophie un mouvement philosophique ésotérique imprégné de traditions philosophiques indo-européennes. Scriabine veut que sa musique représente un art total, synthèse de l’esprit et du corps, de la poésie et de la peinture, de la science et de la philosophie.

Il ne connaîtra pas toujours le succès auprès des critiques et du public, notamment en 1903-1904 où sa symphonie n°3 est mal reçue.

Passant d’une passion absolue et irrésistible pour le christianisme, proclamant « Je suis Dieu », il tombe dans une période de rejet pour revenir à la fin de sa vie qui sera très courte à une vision extatique qui le conduit à composer dans une même énergie de la poésie et de la musique.

Le Poème de l’Extase et le poème Vers la flamme qui sont présentés par Gérard Sutton au cours de la deuxième partie de l’émission offrent des moments de grand apaisement et de très belles harmonies avec des parties de piano pleines de sérénité. Alexandre Scriabine meurt en 1915.