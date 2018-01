Gestion des finances locales, l’année des robots et le futur des effets spéciaux

Muriel Scolan, Maire de Deuil-La Barre, Vice-présidente du Conseil départemental, déléguée au Personnel et Secrétaire Questeur sous l’étiquette UDI–UVO, Vice-Présidente de la Communauté d’agglomération Plaine Vallée dont Deuil la Barre fait partie, déléguée à la Politique de la Ville et Présidente de la Mission Locale Sein’Oise et Christian Guillon.

PDG de Tontons Truqueurs, précurseur en France de l’image de synthèse en France qui a reçu le 24 janvier 2018 un Digital Creation Génie Awards 2018 lors de la soirée inaugurale du Paris Images Digital Summit, les journées de rencontres des professionnels des effets spéciaux qui se déroule à Enghien aujourd’hui et demain. 200 jobs à pourvoir à cette occasion.

Chronique du jour : un secret de cuisine par Bruno Vigoureux.