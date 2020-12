Giorgio Alessani « Kissed by The Mist »

« Kissed by the mist » est le nouvel album de Giorgio Alessani.

Chanteur, compositeur, instrumentiste, arrangeur, il nous offre, avec ce dernier opus, une création originale, un savoureux mélange de jazz classique et d’harmonies contemporaines.

Un clin d’œil aux plus grands crooners et aux swings les plus entraînants, une collaboration avec les meilleurs musiciens de jazz de la scène française.

A découvrir sans tarder.