Les Girard, une exceptionnelle fratrie de musiciens

Depuis leur enfance provençale, les Girard ont développé leur passion commune de la musique de chambre. Hugues, Agathe, Odon et Lucie composent le Quatuor Girard. Ils ont été formés par le Quatuor Ysaÿe au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Lauréat et vainqueur de nombreux concours internationaux, le Quatuor Girard se produit en France et dans le monde, dans des salles et des festivals prestigieux (Auditorium du Musée d’Orsay, Théâtre du Châtelet, Festival de Deauville, de Menton, la Folle Journée de Nantes, la Grange de Meslay ….).

Il partage la scène avec des musiciens tels que Jean-Claude Pennetier, Henri Demarquette, Gérard Caussé, Raphaël Pidoux …

Actuellement en résidence à la Chapelle Royale Reine Elisabeth de Belgique, le Quatuor Girard participe à l’enregistrement du coffret Reicha (récompensé par 5 Diapasons) et au concert du Palazetto Bru-Zane à Venise.

Leur nouveau CD Beethoven-Hersant – Le ciel étoilé – paru en juin 2018 reçoit un accueil enthousiaste de la critique.

Le benjamin, Grégoire Girard, violoniste, lauréat de concours internationaux, encore étudiant au C.N.S.M.D. de Paris, développe avec le pianiste César Birschner un duo explorant le répertoire franco-brésilien.

Ils se produisent déjà avec succès en France, en Belgique et en Suisse et sont invités à Radio France pour l’émission Génération Jeunes Interprètes.

Présenté par Christophe Gravereaux.