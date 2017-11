Grande collecte de jouets

Offrons un Noël à tous les enfants ! Du 1er au 30 novembre 2017, notre agence soutient une association locale

en organisant la collecte de jouets Century 21, afin d’offrir un Noël à tous les enfants. Pour la cinquième année consécutive, notre réseau se mobilise et compte sur vous afin de participer à notre collecte de jouets.

Cet événement Century 21 trouve ses origines, il y a plusieurs années, dans de nombreuses initiatives, portant sur des actions de collecte de jouets, au profit de différentes associations, menées localement et avec succès par des agences du Réseau Century 21. L’accueil des associations, la joie des enfants et le plaisir de s’engager pour offrir un Noël au plus grand nombre ont amené, depuis 2013, des centaines d’agences de notre réseau à se mobiliser à leur tour.

Ainsi, depuis 5 ans et grâce à vous, la collecte de jouets Century 21 a permis de réunir près de 1500.000 jouets remis à des enfants.

À chaque fois, ces actions de collecte sont conduites avec le soutien d’une association choisie par l’agence et en parfaite concertation avec ses responsables locaux. Cette année, soyez encore plus nombreux à permettre aux enfants de vivre la magie de Noël. Pour cela, nous vous invitons à venir déposer dans notre agence, un ou plusieurs jouets de votre choix. Ces jouets seront remis à l’association partenaire qui se chargera de les trier et de les distribuer au moment de Noël.

Merci de l’aide que vous voudrez bien nous apporter. (Merci de choisir des jouets complets et en parfait état de fonctionnement)

CENTURY 21 Premier Cygne

15 rue de Malleville

95880 ENGHIEN-LES-BAINS

Tél. 01 30 10 44 44

premiercygne@century21.fr

www.century21-pc-enghien.com

En soutien du :

Secours Populaire Français