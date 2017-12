Au gré du temps : Claudie Lecoeur et Le puits des souvenirs

L’émission sera largement consacrée à la présentation du nouveau roman de Claudie Lecoeur, Le puits des souvenirs paru en septembre 2017 chez Le Huchet d’or éditions. En voici le résumé :

Dès qu’elle s’y installe, des événements se produisent de plus en plus angoissants. La jeune femme découvre notamment la présence d’un mystérieux puits. Peu à peu, elle se penche sur son passé et décide d’écrire l’histoire de sa famille, ce qu’elle ne peut entreprendre sans surmonter des vagues d’amertume. Malgré cela, réussira-t-elle à chasser ses regrets ainsi que les démons qui la hantent ?

Claudie Lecoeur a longtemps fréquenté l’Ouvre Boîte à Poèmes avant de créer en 2001 sa propre association, Poésie en Vexin, et sa propre revue : Le Trait d’union Littéraire.

Si elle a décidé d’arrêter la revue au bout de dix ans, pour mieux se consacrer à l’écriture, son association perdure toutefois sous forme de sympathiques rencontres poétiques.

Claudie Lecoeur a publié de nombreux recueils de poésie dont : D’ambre et de satin, Prix de la Ville de Montmorency 1998, Lumières de l’âme (1998), Crépuscules (suivi de Douleurs et espérances), Poésies en Vexin (2001), Le chemin des étoiles (2002), Au fil des flots (2004), Evocation poétique du patrimoine vexinois (2005)…

Elle écrit également des nouvelles (L’ancre des songes, Collection Atmosphères, 2008) et des romans (Le rêve interrompu, Auvers-sur-Oise, Edition Services, 2006), La prison des mortels, Ed. du Valhermeil (2010).

Dans un genre différent, Claudie s’est également essayée au roman policier avec une série publiée chez Val-d’Oise Editions : Un si joli village… dans le Vexin (2011). Les ombres du marais (2012). Le peintre de l’orage (2013). Fleurs de sang (2014).

Le puits des souvenirs, Le Huchet d’or éditions (2017).

Extraits du Puits des souvenirs :

« – Les puits ont une histoire, chère Madame, et il ne fait pas toujours bon de les réveiller dit-il fermement ! »

« Ce puits est envoûté depuis des siècles. Je connais son histoire mieux que personne, mais il ne se dévoile qu’aux personnes sensibles, aux personnes qui attendent quelque chose de la vie. »

« Éva n’a d’autre compagnie que les ânes et les oiseaux. La malédiction du puits semble étouffée et le présent ne lui apporte rien. Elle va retourner à ses écrits et se forger ce monde à la fois palpable et imaginaire, vrai et irréel qu’elle se crée à chaque instant, passionnant et vivant, le seul monde qui puisse la sauver d’un univers chancelant. La vérité se trouve-t-elle dans les pages de son livre ? »