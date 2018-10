Great Jazz on Small US Labels

Le peu d’intérêt des major compagnies pour les solistes et les petits orchestres, puis le recording ban (la grève des enregistrements) favorisèrent, durant les années 40, l’éclosion d’une multitude de petites compagnies qui donnèrent leur chance à de nombreux musiciens.

Non seulement elles ont “couvert“ une grande période du jazz, mais elles ont aussi assuré son avenir et leur propre destin : les petits labels sont parfois devenus grands en enregistrant les solistes des big bands en formations réduites, les petits labels us ont accéléré l’évolution d’un jazz plus libre qui conduira au be-bop ou au rythm’n’blues entre autres Place à la music avec Chu Berry Coleman Hawkins et Albert Ammons.

Écoutez ça vaut le détour !