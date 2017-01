Les gros plans de la Musique Classique

La programmation de cette Ballade Musicale est très vaste et très diverse avec l’ambition de vous faire découvrir des jeunes interprètes comme Adelaïde Ferrière, nommée aux Victoires de la Musique, et de vous proposer le saxophoniste Fabien Chouraki qui donne quatre concerts.

Puis nous irons au Temple Protestant d’Enghien avec un quatuor autour de Gabriel Fauré et sans quitter Enghien nous applaudirons une soirée aux accents Klezmer.

Ce sera ensuite l’ensemble choral de l’Isle-Adam et tout à côté Musiques en scène à Mériel et l’Hiver Musical de Saint-leu-la-Forêt pour rejoindre Aulnay-sous-bois avec le Chœur Régional Vittoria.

Du Val-d’Oise en passant par Paris et la Seine Saint-Denis, nous reviendrons en Val-d’Oise avec un auteur de Deuil-la- Barre, Xavier Vezzoli, qui vient de publier la 2ème édition de Frédéric Chopin et Georges Sand, de la rupture aux souvenirs, ce que fût l’histoire du plus légendaire des couples artistiques.

Présenté par Bernard Ventre.