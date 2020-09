Groupe Nature un modèle d’éco entreprise

Tout a commencé il y a 23 ans, à cette époque la biologiste Josiane Szmirer avait une petite entreprise en phyto et nutrithérapie.

Les grossistes et logisticiens l’ayant lâchée, elle décida de reprendre la main des opérations de distribution et lança en 2000 la Boutique Nature. Le e-commerce Natural Forme fut créé en 2004.

En 2009 la société s’appelle désormais Groupe Nature et fonde le secteur Bioexpress : des références bios et naturelles en officines.

L’entreprise se concentre sur 3 activités : grossiste et distributeur de marques, producteur de sa propre marque en interne. Elle s’engage avec des labels forts : Ecocert, qualité France, Cosmebio, AB et Synadiet.

Elle possède un fort esprit environnemental et ses valeurs se retrouvent un peu partout notamment dans les piluliers de la marque Boutique Nature.

Ils sont « 0 pétrole », les gélules sont végétales et les capsules marines. Et…tous les emballages plastiques à bulles et coussins d’air sont totalement recyclés, recyclables et même compostables ! Fabriqués par la société Geo Tech.

Mon invité est Laurent Millet le Dg et gérant du Groupe Nature.