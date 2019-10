Joëlle Maurel, Docteur en Sciences de l’Éducation, psychothérapeute-analyste jungienne, spécialiste des états modifiés de la conscience, diplômée de l’Institut de psychologie trans-personnelle à Paris et formée aux approches psycho-corporelles et psycho-spirituelles.

Ses recherches sur l’exploration de la conscience humaine, à partir de l’observation clinique, de son expérience intérieure et de l’étude théorique, tentent d’articuler les différents champs des sciences humaines occidentales avec l’expérience spirituelle et les enseignements traditionnels orientaux.

Elle écrit des articles sur la psychologie spirituelle et anime des stages sur ce thème.

Autour de son livre : Guérir un chemin d’amour et de conscience.

Grâce aux progrès des neurosciences et aux recherches en physique quantique, une révolution est en cours dans notre approche de la maladie.

Les bienfaits de la méditation, du yoga et des pratiques de détente sont enfin reconnus par les médecins ainsi que l’impact des émotions, des pensées positives, de la visualisation, de l’hygiène de vie et de l’alimentation sur notre santé et nos potentiels de guérison.

Ce livre, assurément positif et stimulant, nous invite également à chercher qui nous sommes vraiment, à réunifier les différents aspects de notre être physique, émotionnel, mental et spirituel.