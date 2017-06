La guinguette a fermé ses volets Damia – L’eau vive Guy Béart

Les histoires de la naissance et de la vie de deux chansons La guinguette a fermé ses volets par Damia, L’eau vive interprétée par Guy Béart.

Et accompagnées à l’accordéon, Santa Maria de Guadaloupe par la compagnie créole, Les chansons de nos régions avec au chant Gilbert Quero et l’orchestre de Jacques Besset, etc. Une émission culturelle et anthologique enregistrée et présentée par Ignace.

Présentation d’Ignace Rak.