Handicap et Covid 19

Magazine Handicap du lundi 30 mars 2020 : dans les matinales

Bonjour à tous !

Cette semaine, le magazine handicap passe dans les matinales, confinement oblige. Je ne vous fournirai pas de podcast mais vous aurez régulièrement un article sur le contenu de ma rubrique. Je reste disponible sur la messagerie.

A bientôt, bon courage et je pense à vous 🙂

Adrien Taquet, secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance et Sophie Cluzel, secrétaire d’état chargée des personnes handicapées oeuvrent ensemble pour les familles.

Il faut savoir que 30% des enfants protégés sont en situation de handicap.

Lors de la fermeture des écoles il y a deux semaines, les IME* et les ITEP* et les accueils de jours ont été également fermés mettant les familles dans des situations très difficiles.La secrétaire d’Etat Sophie Cluzel avait demandé que sous 8 jours, un plan de continuité de prise en charge soit mis en place. Mais tel n’a pas été le cas partout.

La semaine dernière, un assouplissement d’agrément a été décrété pour que des établissements qui n’en avait pas le droit auparavant, puissent accueillir les enfants et soulager les familles.Adrien Taquet déclare par ailleurs, qu’il y aura des sanctions financières à l’encontre des établissements spécialisés qui n’accueilleront pas les enfants handicapés car les enfants sont à la maison mais ne bénéficient plus de l’accompagnement et des soins qui étaient prévus.

Il conseille aux familles de se manifester auprès des ARS (Agences régionales de santé) qui feront remonter l’information.Il existe un FAQ (foire aux questions) sur le site du secrétariat d’état des personnes handicapées : handicap.gouv.fr. Vous y trouverez des explications en FALC (facile à lire et à comprendre)

ASSOCIATION HANDI’CHIENS

Pour communiquer sur les différentes mesures mises en place, Alain Legrand, président de l’association Handi’chiens est intervenu vendredi dernier sur Facebook pour expliquer les solutions appliquées dans le but d’assurer la continuité de l’activité et aussi pour protéger les bénévoles, les bénéficiaires, les salariés et les handi’chiens, bien sûr.

Handi’chiens a pour mission d’éduquer et de remettre gratuitement des Chiens d’Assistance à des personnes en situation de handicap (et pas seulement non voyantes). Il existe un FAQ une foire aux questions COVID 19 sur leur site handichien.org avec plein de sujets

en confinement strict comment faire avec mon chien,

proposer mon aide dans cette période de confinement,

comment occuper son chien dans cette période de confinement ?

Une idée ? Le chien a besoin de contact social et donc de jeu et de manger. Le jeu est important mais il doit être court à chaque fois. Attention : Il ne faut pas non plus sur-solliciter son chien. Et aussi le laisser « ne rien faire ».

DES SITES INTERNET A VISITER :

UNEA (Union nationale des Entreprises adaptées) qui rappelle le dispositif de financement de 25% du CA des entreprises (prêts)

L’UNADEV (Union nationale des aveugles et déficients visuels)

La FISAF (Fédération nationale pour l’inclusion des personnes en situation de handicap (sensoriel et dys)) qui nous propose la vidéo d’un prof de sport de l’IRJS (Institut Régional des jeunes sourds) qui nous fait un cours de sport en langue des signes.

Le CCAH (Comité de coordination Action handicap) nous fait une liste d’initiatives prises par les associations :

L’APF

La Fondation de France

org

Handissimo

Unapei qui diffuse des modèles d’attestation dérogatoires et consignes en FALC



*IME : Instituts médicaux éducatifs prenant en charge des enfants avec troubles mentaux

*ITEP : instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques qui prennent en charge, eux, des adolescents avec difficultés psychologiques et aussi de comportement très importants.

Prenez soin de vous.

Vous avez pensé à sourire aujourd’hui 🙂