La notion de handicap psychique qui a été retenue dans la loi du 11 février 2005, dite loi sur le handicap, est celle défendue par UNAFAM. Cette définition permet aux personnes malades, et à leur entourage, de sortir d’une longue période, ou la maladie et le handicap psychique, n’étaient pas reconnus.

Créé en 1997, le service écoute-famille de l’Unafam offre un service d’écoute téléphonique par des psychologues cliniciens.

Cet accueil professionnel a pour but d’accompagner les interrogations et la réflexion, aidant ainsi les proches, à trouver des ressources, et à sortir de l’isolement.

