Hello les toutes et les tous !

Navie, Scénariste pour la BD, Collaboration Horizontale, aux Editions Delcourt.

Collaboration Horizontale, c’est l’histoire d’un immeuble où se croisent des vies et des survies en pleine seconde guerre mondiale. C’est aussi l’histoire de Rose qui va commettre l’interdit : aimer un soldat allemand. Enfin, c’est l’histoire du sexe faible, mais ce pays marcherait sur la tête sans femme de toute façon…

Le récit est progressif, montant doucement, avec pudeur, pour se terminer en apothéose ! Les dialogues et le dessin accompagnent remarquablement ce récit !

Un formidable album, particulièrement touchant !

Denis Zott pour le roman, La chute du cafard, aux éditions Geste.

Le Mendiant l’avait prévenu à son arrivée dans le Berry où il venait d’être muté. Fais gaffe à ne pas rester trop longtemps, mon pote ! Et fais gaffe aussi aux jeunes ! Ici ils s’emmerdent. Mortellement…Lorsque, en pleine période électorale, Celui qui regarde à travers les murs vole une photo dans une banque d’images ultra sécurisée et l’expédie par mail aux élèves du collège Colbert à Châteauroux avec le message Vous la reconnaissez ?, c’est une bombe qui tombe sur la ville.

En découvrant la photo, Anita, le cafard, veut disparaître de la surface de la Terre, mais non sans faire payer les responsables de son humiliation. Elle les entraînera tous dans sa chute. L’effet domino sera dévastateur. Et gare aux dommages collatéraux. Le commandant Yann Lespoir, qui mène l’enquête, ne sera pas épargné. Le Mendiant l’avait prévenu.

Gérard Coquet pour le roman, Connemara Black, aux éditions Jigal.

La Connemara Black est une mouche artificielle permettant au pêcheur de ne jamais rentrer bredouille… C’est également le nom d’un ancien groupe armé de l’IRA, l’Armée Républicaine Irlandaise. Mais c’est aussi le surnom donné aux filles vivant dans cette baie, à l’ouest de l’Irlande. Elles sont souvent très belles mais plus revêches à apprivoiser qu’un poney des tourbières. Ciara McMurphy en est une.

Après un mariage raté, elle a fui la région et s’est engagée dans la Garda, la police locale. Mais lorsqu’une série de meurtres balaie la ville de Galway, c’est elle que le commissaire Grady choisit d’envoyer sur ses terres natales afin de surveiller ce qui reste des indépendantistes.

Et entre autres le vieux Zack, un chef de clan, un patriarche qui – entre terres désolées, légendes d’un autre temps, cimetières abandonnés et ex-combattants de tous bords – veille dans l’ombre… Mais sur quoi veille-t-il ?