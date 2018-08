Hermès Trimégiste, le messager divin

Anna Van den Kerchove, Titulaire de la chaire d’histoire du christianisme ancien et patristique de la Faculté de théologie de Paris.

Hermès Trismégiste est une figure importante dans l’Antiquité durant les premiers siècles de l’ère commune.

L’ouvrage a pour but de rendre plus accessibles une figure et des écrits qui sont pour le moment essentiellement connus des spécialistes.

Il aborde aussi bien la figure d’Hermès Trismégiste, qui tient à la fois du dieu grec Hermès et du dieu égyptien Thot, que la « sagesse hermétique » qui est proposée dans les Hermetica.