Hérodiade, opéra de Jules Massenet – 1ère partie

Des troubles se propagent en Judée. Les exactions de Rome et les prédications de Jean-le-baptiste annonçant le Messie ont soulevé le peuple. Jean n’admet pas non plus l’union du roi Hérode et de son épouse, cette dernière ayant épousé le frère de son défunt mari. Lorsque Jean rencontre Salomé, l’intrigue se complique encore.

Hérode éprouve en effet une violente passion pour Salomé, dont il ignore qu’elle est la fille de son épouse Hérodiade, et celle-ci n’a pas oublié les reproches de Jean sur son union avec Hérode. D’ailleurs, lorsque le pro-consul romain Vitellius arrive, elle fait arrêter l’apôtre.

Quant à Salomé, elle refuse l’amour d’Hérode, tout comme Jean refuse de se prêter à la politique machiavélique du roi. Condamné à mort, il sera décapité. Ne pouvant sauver Jean, Salomé souhaite mourir avec lui. Quant elle apprend qu’il vient d’être supplicié, elle se précipite furieuse sur Hérodiade pour la poignarder, mais, apprenant qu’elle est sa fille, elle retourne l’arme contre elle et se donne la mort.

Ballade musicale – Allons à l’opéra, présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer.