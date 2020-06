Herodios, éditeur de talents

Après une expérience de libraire, puis de responsable d’édition auprès de Bertrand de Fallois, passionnée de littérature mais aussi de design, d’art sous toutes ses formes, Philippine Cruse a créé il y a à peine un an la maison d’éditions Herodios. Très exigeante sur la qualité des auteurs qu’elle publie, elle porte une attention particulière au contenant de chaque livre, à l’élégance de la couverture avec des maquettes originales, à la typographie classique et de bon goût.

Pour notre émission Entre chien et loup qui lui est consacrée, Philippine Cruse a extrait de son catalogue Les Riverains, un très beau roman de Corinne Atlas, sorte de thriller contemporain qui raconte la vie et les réactions des habitants d’un immeuble voisin du Bataclan au moment de l’attentat et la nuit qui a suivi.

À la fois profond, et haletant, c’est un livre qui évoque surtout les relations de tous ces gens avec leur entourage, leur relation aux autres, leurs capacités à bouger, à vivre avec ce qu’ils sont. Habituée à écrire des scénarios, Corinne Atlas sait construire des histoires, on ne peut pas lâcher ce livre !

Tout à fait autre chose, Nathalie George nous livre des secrets de cuisine transmis par sa grand-mère, mais aussi son expérience de vie dans une chambre de service au 6ème étage d’un immeuble bourgeois. Elle qui a vécu dans un monde aisé, se voit obligée au cours de sa vie d’habiter dans une chambre de 20m² et de continuer à faire la cuisine et régaler ses amis et ses voisins.

Liée à Joël Robuchon, et à d’autres grands chefs, dont Yannick Alléno, du restaurant Ledoyen*** qui préface son livre, elle a beaucoup voyagé au Japon et en Italie d’où elle a ramené des dizaines de recettes qu’elle dévoile avec humour et une sorte de principe qu’elle s’impose : obtenir le maximum de saveurs avec un minimum de budget !

La cuisine du 6ème étage est beaucoup plus qu’un livre de cuisine, c’est un hymne à la vie. À la vie simple, à la rencontre, à la générosité. Ces livres sont édités par Herodios, chez votre libraire.