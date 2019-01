Hildegarde de Bingen et le Rire de la Râte

Frédéric Rantières, Diplômé de la classe de chant grégorien du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, titulaire du Mastère professionnel de pratique de la musique médiévale à l’Université Paris-Sorbonne et du Doctorat en sciences religieuses à l’École pratique des hautes études, responsable de la classe de direction à l’École du Chœur grégorien de Paris.

En 2006, il a fondé l’ensemble médiéval Vox In Rama avec lequel il restitue et interprète d’après les sources anciennes le répertoire carolingien et alto-médiéval.

Hildegarde de Bingen et le rire de la rate.

En relation avec son spectacle par l’Ensemble Vox in Rama autour des visions et des chants d’Hildegarde de Bingen, mais aussi des conférences ou ateliers qu’il donnera sur le sujet, il nous invite ici à considérer le « rire » dans une perspective historique, médiévale et médicale, à la lumière de différents auteurs mais également des conceptions de l’abbesse et sainte rhénane du XIIe siècle.