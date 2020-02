Histoires extraordinaires de miracles et d’apparitions

Dominique Lormier, historien et écrivain. Il est guide de médiation dans un centre bouddhiste de l’école Kagyupa.

Autour de son livre : Des histoires de miracles et d’apparitions comme si vous y étiez !

Les apparitions, les miracles et les guérisons extraordinaires jalonnent depuis toujours l’histoire de l’humanité, sans que la science puisse leur trouver d’explications.

Ces récits sacrés nous enseignent la loi du coeur, le chemin de la générosité, le pouvoir de la foi, l’amour au-delà de la mort et l’acceptation.

Dans cet ouvrage captivant, Dominique Lormier nous plonge au coeur d’histoires incroyables baignées par les traditions chrétiennes et bouddhistes, des apparitions de la Vierge Marie, au monde fascinant des lamas tibétains, en passant par les miracles de Lourdes et de Fátima, et les vies mystiques de Padre Pio et saint Silouane.