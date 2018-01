Historique du concours Reine Elisabeth de Belgique

Le point fort de cette Ballade musicale est l’historique du concours Reine Élisabeth de Belgique, l’un des plus prestigieux au monde créé en 1937 à l’instigation du compositeur Eugène Ysaÿe. Actuellement, piano, chant, violon et violoncelle y sont représentés.

Le premier concours en 1937 vit le triomphe de l’Union soviétique incarné par le premier prix du violoniste David Oistrakh. En 1952 ce furent les Etats-Unis avec la victoire du pianiste Leon Fleisher, éblouissant de musicalité dans son 1er concerto de Brahms.

En 1983, le vainqueur fût un artiste hors norme, le pianiste français Pierre-Alain Volondat, âgé de 20 ans marquant à jamais le public d’une épreuve qu’il survola comme dans un rêve en interprétant le 2ème concerto de Liszt.

Le concept de Ballade musicale est aussi d’évoquer les compositeurs qui ont vécu dans le Val-d’Oise comme Benjamin Godart qui passa sa jeunesse à Taverny et plus tard séjourna à Villiers-le-Sec et Montlignon. La berceuse a été un grand succès que IDFM Radio Enghien vous propose d’entendre avec un extrait du quatuor à cordes n° 3 interprété par le quatuor Elysée.

Le disque du jour revient à Olivier Korber, pianiste-économiste qui remporta le concours international des grands amateurs de piano. En salle de marché le jour et en salle de concert le soir, son 1er disque autour de Chopin (la Barcarolle, trois Mazurkas, la Polonaise-Fantaisie) sort le 9 février prochain.

Présenté par Bernard Ventre.