Hommage à Claude Debussy par Dominique de Williencourt

L’évènement musical de cette année 2018 est le centenaire de la mort de Claude Debussy qui traversa la Grande Guerre 14/18. Pour cette commémoration, le Label Europe & Art a annoncé la sortie en février 2018 d’un disque Live dont l’enregistrement a été réalisé le 22 mai 2017 au théâtre des Champs Élysées.

Des œuvres de Claude Debussy, Gabriel Fauré, Dominique de Williencourt et Emile Naoumoff sont interprétées par Gérard Poulet – violoniste, Dominique de Williencourt – violoncelliste, Emile Naoumoff – pianiste, Jean Ferrandis – flûtiste et Marielle Nordmann – harpiste.

Pour la petite histoire, le 5 mai 1917, le violoniste Gaston Poulet et Claude Debussy au piano créent la Sonate pour violon à la Salle Gaveau. C’est son propre fils, Gérard Poulet qui fête ses 80 ans et Emile Naoumoff qui perpétuent leur souvenir en interprétant la Sonate n°3 pour violon et piano. Ce disque met aussi en avant des créations de Dominique de Williencourt et d’Emile Naoumoff.

Dominique de Williencourt est l’invité de IDFM 98, la radio du bien-être. Il nous informe de la présentation au public de ce disque mercredi 14 mars à 20h Salle Colonne mais aussi de la croisière La Musicale de Williencourt qu’il organise sur la majestueuse Volga du 26 mai au 6 juin.

Présenté par Bernard Ventre.