Hommage à Claude Robin, ex Président-Fondateur de l’Automne musical de Taverny

Le 13 mars 2020 disparaissait Claude Robin, homme de grande qualité, de coeur, de générosité, d’humanité.

Personnalité de Taverny, il avait créé et dirigé l’entreprise Le Filetage de précision dans cette ville pendant de nombreuses années.

En 1983, Claude Robin crée le festival l’Automne Musical de Taverny dont il devient le président, et qui fêtait l’année dernière son 37ème anniversaire.

idFM Radio Enghien évoquera au cours de l’émission Ballade musicale la mémoire de Claude Robin.

En 2013, Claude Robin transmettait la présidence de l’association les Heures musicales de Taverny à la pianiste Armine Varvarian, ancienne élève de Jacqueline Robin en 1980/1982, titulaire de plusieurs prix de piano au Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris, et en qualité de directeur artistique, Gérard Gasparian, son frère, pianiste et compositeur.

Claude Robin appréciait notre radio qu’il soutenait depuis de nombreuses années. Habitué des studios d’idFM Radio Enghien, il était invité régulièrement dans Ballade musicale mais en 2014, pour le 100ème anniversaire du déclenchement de la guerre 14/18, il était venu évoquer la mémoire de son père qui avait combattu à Verdun.

Dans cet hommage rendu à Claude Robin, idFM Radio Enghien y associe son épouse, Jacqueline Robin, pianiste-concertiste qui consacra plus de trois quarts de siècle au service de la musique.

Trois dates sont à retenir :

– Lundi 15 juin – 16h : idFM Radio Enghien rend hommage à Claude Robin en y associant un hommage à son épouse Jacqueline Robin.

– Jeudi 18 juin – 16h : première rétrospective d’événements musicaux de l’Automne musical de Taverny qui se sont déroulés entre 2006 et 1015.

– Lundi 22 juin – 16h : deuxième rétrospective d’événements musicaux de l’Automne Musical de Taverny de 2016 à 2019.

Présenté par Bernard Ventre.