Un hommage au Père Hamel

En hommage au père Hamel, tragiquement décédé à l’Eglise de Saint-Etienne-du Rouvray, l’Ensemble Zoroastre, dirigé par Savitri de Rochefort se produit le vendredi 26 mai 2017 à 20h30 à l’Abbaye du Bec-Hellouin dans le département de l’Eure.

Au programme :

Miserere en ré mineur de Yohann Adolph Hasse.

Terra Desolata de Thierry Escaich.

Dixit Dominus en sol mineur de Haendel. A l’orgue, Thierry Escaich, immense compositeur.

Savitri de Rochefort est l’invitée de Ballade Musicale. Elle est à l’initiative de ce concert, fort émue par cet évènement et vous convie à vous rendre sur son site.

Au cours de cette émission, un autre hommage est évoqué, celui rendu par la Ville de Soisy-sous-Montmorency à Michel Magne, créateur de génie, compositeur de films qui vécut dans le Val-d’Oise. Rappelons nous : Le repos du Guerrier, Les Tontons Flingueurs, les Misérables, Les Barbouzes ou encore. Fantômas. Cela se passe du 30 mai au 2 juin. Renseignements au 01 34 05 20 45.

Également invitée de cette émission, Simone Strähle, agent artistique de Savitri de Rochefot et de bien d’autres artistes comme le violoniste Gabriel Tchalik, et son frère le pianiste Dania, pour leur CD en duo : Europe 1920 et pour leur concert avec le quintette Tchalik : Gabriel et Louise – Violons, Sarah – Alto, Marc – Violoncelle. Le 3 juin 2017 à 14h au Studio 106 de Radio France.

Est évoqué le récital de la pianiste Juliana Steinbach du 23 mai 2017 à 20h dans le cadre de la saison Blüthner au Goetheinstitut de Paris ainsi que la sortie le 1er septembre de son nouvel album intitulé Pictures. Simone Strähle nous informe que la guitariste Liat Cohen, prix Nadia Boulanger de la Fondation de France donne deux concerts à la synagogue Copernic, Paris 16ème. Il s’agit du dimanche 21 mai 2017 à 18h. Le concert Kol Nidré nouvelles visions, et le jeudi 8 juin 2017 à 19h45, un concert gala au profit de l’école Ganenou. Liat Cohen joue et assure également la direction musicale.

Présenté par Bernard Ventre.