Honneur à notre présentateur Pierre-Marcel Ondher en 1964, Dim 5 Avril 2020

La première heure de cette émission sera la rediffusion de 2 émissions de Pierre-Marcel Ondher en 1964 !… parmi toutes celles qu’il a présentées hebdomadaires, depuis 1946 jusqu’en 2012, sur diverses radios nationales et périphériques (dont certaines furent en ondes moyennes !), nous faisant connaître toutes ces facettes extrêmement nombreuses, des musiques de genre et de divertissement, à dominante orchestrale et instrumentale, et avec une aussi bonne qualité sonore que s’il était en direct, 56 ans après !

Bonne écoute et enregistrement !