Honorer la fureur, le livre époustouflant de Rodolphe Barry

Avec le style des grands auteurs américains, comme Faulkner, Hemingway ou Scott Fitzgerald, Rodolphe Barry nous met en présence d’un journaliste, écrivain, scénariste des années 30 aux États-Unis, James Agee, un personnage épris de vérité, de justice, épris d’amour, épris d’alcool et de tabac, qui nous mène de New York à Los Angeles, des fermes d’Alabama aux contrées sauvages et paisibles du Nord-Est, un livre haletant, où la réflexion sur le sens de la vie prend le lecteur dans ce qu’il a de plus profond et de plus humain.

Un très grand livre qui a donné lieu à un entretien passionnant de Claude Lévy avec son auteur, sur Idfm radio Enghien.