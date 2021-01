Humanimal et Colette une dentiste qui a du chien !

j’ai rencontré Colette chirurgienne dentiste lors d’une formation Humanimal. Cet organisme propose des formations d’1 jour ou 2 pour apprendre au public les gestes de premiers secours canins et félins. Les animaux de compagnie sont toujours présents pendant les formations.

David ROUSSIN le président aime à répéter : « Ne laisser pas le hasard décider du sort de votre animal. »

Car avant le véto, on peut toujours passer un bilan, entamer un soin, protéger une zone, soulager le stress de l’animal. Humanimal propose aussi des formations de formateurs pendant 3 semaines.

Colette a choisi la formation d’1 journée avec Nesty sa chienne. Elle l’accompagne partout, au travail aussi ! Son cabinet dentaire est rempli de joie, de sérénité grace à cette rassurante et gentille golden retriever hôtesse secrétaire qui accueille les clients avec… Son doudou. Mais la peluche et Nesty ne rentrent jamais dans le bloc et salle de soins !

Quelques adresses sur le net :

– Le syndicat national des vétérinaires : SNVEL

– Humanimal

– SOS PETS & CO application sur téléphone