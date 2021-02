IDFM CARAIBES Coups de coeurs du 06/02/21

Rejoignez-nous samedi 06 février à 21h sur idFM 98.00 pour notre thématique Coups de coeur !

Voici la liste des titres et artistes diffusés lors de cette émission, n’hésitez pas à aller découvrir leur univers !! À samedi !

Manmail’la (Ki moun ou yé) / Céline Languedoc (Fou d’amour) / Kimsé et Missyé Kako (San vou) / Oswald (Sur un carreau) / Lycinais Jean (Tout est flou) / Karye A (Palé palé’w ) / Elowdy C (Perturbée) / JFP et Steven Morris (Regular) / Sékans’kréyol (Good vibes + Mizik) / Lorenz, Nesly et Lycinais Jean (Reconfinement) / Terry Vrécord (Conseil d’ami) / David Obadja (Ké sa lévé) / Alan Cavé (Fanm dous mwen) / TIKABZY (Medley hommage à PSE) / David Obadja (Mannyè ou yé) / Kapital (Jou an nou rivé).