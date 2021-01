IDFM Caraïbes – Notre playlist « Bonne Humeur »

Démarrez l’année sur de bonnes vibes avec notre playlist « Bonne Humeur » ! Voici la liste des titres diffusés lors de cette émission :

Chimen kwazé (Mario Canonge) – Lodè Lanmou (Soft) – Lombraj an pyé mango (Duos Du Soleil / Jocelyne Beroard, Chris Combette) – Un jour (Ralph Thamar) – On ti dousè (Tatiana Miath) – Fans fo (Jeux de dames) – La vi tro kout (Edith Lefel) – Dézod (Gilles Floro) – Bisou sucré (Sakiyo) – Manzè Lola (Francky Vincent) – New champ ( Frédéric Caracas) – Goudjoua (Expérience 7) – Polisson (Ralph Thamar) – Compa-rézon (Kwak) – Doudou oh (Guilou Lafage) – Son tanbou la (Patrick Saint-Eloi) – Biguine (Soft) – Lévé têt ou (Jocelyne Béroard) – Bel kréyol (Duo du soleil / Aksidan, Max Téléphe).

Merci à Franky pour la technique ! IDFM vous souhaite une belle année 2021.