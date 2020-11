idFM Caraïbes Thématique Coups de cœur présenté par Terry

Retrouvez l’émission IDFM Caraibes avec Terry samedi 7 novembre de 21h à 22h30 pour une thématique « Coups de coeur » !

Liste des artistes avec passage d’un titre dans l’ordre :

Céline Languedoc (Soley an mwen), Sékans’Kreyol (Fanm’), Jérémy (Nou ké rivé), Jocelyne Béroard (ké sa levé), Patrick Saint-Eloi (Mi tchè mwen), Eddy Marc (Tourment d’amours), Tony chasseur (don d’organes), Saïna Manotte (Annan to wey), AngéliQ (Lévé paré), Elowdy C. (Perturbée), Eddy Negrit (Chak moun ni on bon moun), Lord Kossity/Fabien/Don Miguel (Vanessa), Kassav’ (Ou lé), Slaï (Flamme), Kassav’ (Sonjé), Nulook (What about tomorrow), Jessye Belleval & Nickenson Prud’homme (Timid), Loriane Zacharie (Epi Landou), Amétys Albice (Pa cran penn), Ronald Rubinel (Medley Bel biguine).

Retrouvez l’émission en images le 08 novembre sur la chaîne Youtube !