IDFM Radio Enghien au plus près des valdoisiens durant le confinement

COMMUNIQUÉ DE PRESSE LA MATINALE

Notre mission à nous, salariés et bénévoles des radios locales, c’est de faire de la communication sociale de proximité.

Sauf qu’en ces temps de retrait social, nous avons dû adapter notre recette de la communication sociale en y ajoutant une bonne dose de confinement, de grandes mesures de télé-travail et une grosse rasade de bonne humeur !

Comment cela se déroule ?

Comme toutes les entreprises et les associations employeurs, IDFM 98.0 s’est organisée pour protéger son équipe tout en restant au plus près de ses auditeurs : Christophe Caron, salarié, assure la continuité de l’antenne et le reste de l’équipe gère la poursuite des émissions en télé-travail.

Ainsi, retrouvez quotidiennement dans La Matinale, vos infos locales et de nombreuses rubriques : bien-être, mode et beauté, handicap, cinéma confiné, livres, jeux interactifs… De nombreux invités, qu’ils soient soignants, artistes, particuliers, commerçants etc. joints par téléphone, témoignent de leur confinement.

Mais je pensais que la radio était fermée ?

Oui, la radio reste fermée au public mais se mobilise plus que jamais pour vous offrir l’actualité de votre territoire. Grâce aux bénévoles et aux réseaux sociaux, avec une technique tout numérique, nous tenons à diffuser une émission en direct et ainsi préserver nos liens avec VOUS, chers auditeurs !

Sur la bande FM mais aussi sur Internet, Facebook et Instagram !