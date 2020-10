Immortel – le 1er être humain immortel est déjà né

Le thème : l’intelligence artificielle et le Transhumanisme

José Rodrigues Dos Santos, Journaliste, grand reporter, correspondant pour CNN et la BBC, José Rodrigues Dos Santos a parcouru le monde pour couvrir les plus grands conflits (Israël, Palestine, Liban, Irak, Bosnie, Serbie…) et a été primé trois fois par CNN.

Il a tiré de cette expérience du terrain des romans à la véracité et au suspens inégalables. Des bestsellers traduits dans plus de 17 langues. José Rodrigues Dos Santos est également professeur à l’Université de Lisbonne et présentateur vedette du 20H au Portugal.

Ses romans se sont vendus à plus d’un million d’exemplaires dans le monde et il n’était pas encore traduit en France.. Autour de son dernier roman : Immortel – Le premier être humain immortel est déjà né

L’un des plus grands scientifiques chinois vient d’annoncer la naissance de deux bébés génétiquement modifiés, il disparaît juste après sa conférence. La presse internationale commence à poser des questions, les services secrets tentent de trouver des réponses, un Américain contacte Tomás Noronha à Lisbonne.

Celui qui se présente comme un scientifique travaillant pour la DARPA, l’agence de recherche avancée de la Défense américaine, est à la recherche du savant disparu.

Tomás découvre alors les véritables enjeux du projet chinois… Pour le grand retour de Tomás Noronha, J.R. dos Santos s’attaque au sujet le plus effrayant et le plus fondamental pour l’homme aujourd’hui : l’intelligence artificielle.

L’humanité touche-t-elle à sa fin ou fait-elle face à un nouveau départ ? Sur la base des recherches les plus avancées, J.R. dos Santos dévoile l’extraordinaire destin de l’humanité.

Il démontre avec toujours autant de sérieux comment la science avance vers sa plus grande réalisation : la mort de la mort. Bientôt, nous pourrons vivre sans jamais mourir. Bientôt, nous serons… Immortels.