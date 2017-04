Inch Allah Adamo – Le bleu des regrets Gérard Lenormand

Bien connue cette célèbre chanson d’Adamo Inch Allah enregistrée en 1967. Vous entendrez l’histoire de la naissance de la vie de cette chanson très controversée. Et aussi, l’histoire de la naissance et la vie d’une autre chanson très célèbre La ballade des gens heureux de Gérard Lenormand, interprétée ici par Hugues Auffray, enregistrement de 1986.

Et aussi l’air d’une autre célèbre chanson valse lente, Petite fleur fanée par l’orchestre musette de Jean Michel Olivier, et la chanson Le bleu des regrets, enregistré en 1986 par Gérard Lenormand, etc.

Une émission culturelle et anthologique présentée par Ignace et enregistrée avec des chansons françaises. Et participez en direct au 01 34 12 12 22 le lundi entre 10 à 11 h

Présentation d’Ignace Rak.