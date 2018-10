Into The Groove

Le Savoy Balroom était une salle de concert et de danse ouverte de 1926 à 1958, située entre la 140th et la 141th Street, sur Lenox Avenue, à Harlem – New York.

Lieu mythique qui portait le nom d’un grand hôtel Londonien, il reçu de grande formations de jazz dans les années 1920-1930 et fut rapidement surnommé « le plus beau dancing du monde ». Seul club au monde pratiquant la non-discrimination, blancs et noirs s’y côtoyaient pacifiquement.

Alors qu’au Cotton Club ou au Connie’s inn on ne dansait qu’entre les tableaux des revues, le Savoy était consacré uniquement à la danse (on dit que les parquets y étaient usés en deux ans !).

Les amateurs avaient donc le plaisir de danser au son des meilleurs orchestres de jazz du moment comme Al Cooper, sweet Gorgia Brown, Herbie Mann, Jimmy Forrest, Earl Bostic and his orchestra pour ne citer qu’eux.

Plongez dans le groove !