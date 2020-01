Invité : Carlos Balbino : à la découverte du Cante Alentejano

Ce lundi, nous vous proposons un voyage en plein coeur du Portugal, dans la région de l’Alentejo.

Carlos Balbino, directeur artistique de la Compagnie des Rêves Lucides et à l’initiative de ce projet : “Les Cantadores de Paris”.

Ce groupe d’amis et passionés du Portugal et plus précisément de l’Alentejo diffusent le Cante Alentejano à Paris, à travers leurs concerts et cours hebdomadaires.

Le Rancho de Cantadores de Paris est un projet de la Compagnie des Rêves Lucides, association d’intérêt général.

En quelques dates :