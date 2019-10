Invité : Dan Inger – 20 ans de musique

Si le Folk et le Blues à la française teintent ses deux premiers disques, « Vivre avec Amour » en 1996 et le live « Au Belvédère » sorti en 1998, pour son troisième album intitulé « Atlânticoblues » sorti chez Nextmusic en 2002, Dan se tourne avec ses invités ( Lio, Jean-Luc Reichmann, Mariana Ramos, Ricardo Vilas, Bévinda…), vers les sonorités chaudes des pays lusophones donnant un voyage musical autour de l’Atlantique ;

Dès la sortie de cet album au Portugal en juillet 2003, il est cité comme «…un des plus beaux disques de la saison », prenant une presque pleine page du quotidien « Correio da manhã ».

Après le single numérique « Nunca fui um Anjo » présenté en 2006, « Le Quatrième », album acoustique sorti en juin 2007, est co-produit et co-écrit par la romancière Alice Machado et le journaliste Yann Lavoix (France2) ; Cet opus marque un retour à la langue française, en gardant la portugalité de l’artiste.

Il signe 6 compositions de l’album «Montmartre » du groupe Pat Kay and the Gajos, sorti en 2005. Depuis 2008, il est aussi sur la route avec quatre spectacles « Jeune Public », deux dont il écrit histoires et chansons et « On HENRI encore » hommage à Henri Salvador.

En Mars 2016, à l’occasion de ses vingt ans discographiques, Chiado Éditeur publie le livre « Trois notes de Blues pour un Fado » autobiographie que Dan coécrit et présente avec Altina Ribeiro au Consulat du Portugal à Paris 17°, ouvrage qui sera suivi en Novembre par la sortie d’un album compilation intitulée « 20 ans », avec 20 titres choisis dont 3 inédits.

Crédit Photo : FOWLER MICHEL / Dan Inger et Lio à Champigny le 11 Juin 2016.