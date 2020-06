Invité : João Pedro Pais – 20 ans de carrière – 20 anos de carreira

Com uma carreira artística de duas décadas, centenas de concertos, e cerca de 420 mil discos vendidos, João Pedro Pais é hoje um dos artistas mais acarinhados pelo público português

Nasceu e viveu sempre em Lisboa. Na pré-primária já se lhe conhecia o jeito pela música, uma vez que os seus tios avós maternos eram quase todos músicos de guitarra portuguesa, viola, piano e violino.

Também o desporto foi uma área a que se dedicou com afinco, durante a juventude, tendo-se tornado campeão por diversas vezes no estilo Greco-Romano. Não sendo a alta competição compatível com a vida de músico, João Pedro fez a sua última participação desportiva em 1995 no Rio de Janeiro, onde consegue o 1º lugar.

Discografia :



1997 | Segredos | Valentim de Carvalho

1999 | Outra Vez | Valentim de Carvalho

2001 | Falar por Sinais | Valentim de Carvalho

2004 | Tudo Bem | Valentim de Carvalho

2007 | Mafalda Veiga e João Pedro Pais, Lado a Lado | Valentim de Carvalho

2008 | A Palma e a Mão | Valentim de Carvalho / iPlay

2010 | O Coliseu (cd/dvd) | Valentim Carvalho / iPlay

2012 | Desassossego | Valentim de Carvalho

2015 | Identidade | Sony Music Portugal

2017 | 20 Anos | Valentim de Carvalho / Sony Music Portugal

2019 | Confidências (De Um Homem Vulgar) | Sony Music Portugal