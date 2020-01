Invité : Jorge Silva et Bagasso : Une coupe de Bossa Nova et un zeste de Chacha

Jorge Manuel Silva, né à Lisbonne, allait souvent chez sa tante à Alfama,

Dans le fameux quartier de Lisbonne (L’âme du fado). Dans les tavernes, le samedi, se retrouvaient les chanteurs et les chanteuses de Fado. Accompagnés par la guitare, les fadistes (fadista) chantaient la saudade, l’amour inaccompli, la jalousie, la nostalgie des êtres perdus, du passé, la difficulté à vivre, le chagrin, l’exil …

C’était aussi l’époque des grandes vagues d’immigration vers l’Allemagne, la Belgique, la Suisse et bien sur, la France, destination Beauvais, quartier Soie Vauban.

Jeune et rebelle, Jorge est déjà fasciné par Zappa, Jimmy Hendrix, Néralda Osibisa et par un groupe anglais : les Sex Pistols. Et puis c’est la rencontre déterminante : la guitare … le son le transperce, c’est une évidence, Jorge sera guitariste.

Un long voyage au Brésil pour des raisons professionnelles va être déterminant : la redécouverte des musiques de son enfance. C’est la révélation, une évidence. De retour en France, Jorge étudie le jazz au Cim de Paris, De rencontres musicales en concerts déjantés le style s’affine, les compositions puisent de plus en plus leurs influences dans les racines de la musique latine, des musiques afro-américaines, africaines et caribéennes.

Avec l’ajout d’une section cuivre, il crée Jorge Silva & Bagasso : un cocktail déjanté aux saveurs cuivrées, et aux rythmes latinos : salsa, bossa nova, samba, reggae, morna … Tantôt en portugais, d’autres en français, les compositions originales abordent tous les thèmes de la vie : les amours, les déceptions, les coups durs, les amis, les galères, les moments de fête, de partage et de légèreté.

Un hymne à la joie, la tolérance et l’amour que nous aurons le plaisir de vous partager ce lundi 13 janvier 2020, en direct de 19h à 20h !