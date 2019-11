Invité : José Cruz – Le “Frantugais”

Avec son premier one-man show “OLA !”, José Cruz a réuni plus de 60 000 spectateurs à travers toute la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et le Portugal. Sa vidéo “La Trottinette Portugaise” a fait le buzz sur Internet avec plus de 20 millions de vues.

Aujourd’hui, avec ce nouveau spectacle “En Construction”, il revient sur scène pour vous raconter sa vie, mais aussi la vôtre en mélangeant personnages et stand-up… Rires et folie garantis !

Rendez-vous ce Lundi 18 novembre en direct de 19h à 20h !